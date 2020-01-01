إعلان حالة التأهب في موسكو ومستوى الخطورة يصل إلى "الأصفر"

أعلن خبراء الأرصاد الجوية حالة التأهب في موسكو، ووصلت الخطورة إلى المستوى "الأصفر" حتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي من يوم الخميس، وذلك بسبب الصقيع الذي ضرب العاصمة وريفها.

وجاء في بيان الأرصاد الجوية "الطقس خطر جدا، تم رفع درجة الخطوة إلى المستوى الأصفر".

وأفادت الأرصاد بأن الطقس سيكون غائما مع إمكانية هطول زخات خفيفة من المطر، بينما درجة حرارة الهواء ستصل إلى 3 مئوية، بينما ليلا يمكن أن تصل إلى درجتين تحت الصفر، بينما سرعة الرياح من 5 إلى 10 أمتار في الثانية، وفي بعض الأوقات يمكن أن تصل إلى 14 مترا في الثانية.