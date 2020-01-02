"إيليوشين" تعرض طائرة إيل-114-300... فيديو

أفادت الخدمة الصحفية لشركة الطيران "إيليوشين" أن متخصصي الشركة أكملوا طلاء النموذج الأولي الأول لطائرة إيل-114-300.

وفقًا لمدير برنامج إيل-114، مكسيم كوزمينكو، فإن طلاء الطائرة سيساعد الشركة على تحديد مظهر وتكوين الطلاءات المستخدمة في الإنتاج الضخم لطائرة إيل-114-300.

وأوضح أن: "من المهم للغاية أن يكون للطلاء خواص وقائية خاصة، ومقاومة عالية للطقس".

سيتم تشغيل طائرة الركاب إيل-114-300 في شركات الطيران المحلية.