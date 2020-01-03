الدفاع الروسية: قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني يؤدي إلى تصعيد حاد في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قتل الولايات المتحدة قصير النظر لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني يؤدي إلى تصعيد حاد في الشرق الأوسط وعواقب على الأمن الدولي.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "خطوات الولايات المتحدة قصيرة النظر، التي تجسدت في مقتل اللواء قاسم سليماني، تؤدي إلى تصعيد حاد للوضع العسكري السياسي في الشرق الأوسط وعواقب خطيرة على نظام الأمن الدولي كله".

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن " مساهمته الشخصية في الحرب ضد داعش في سوريا لا يمكن إنكارها".

كما أكدت الدفاع الروسية أنه، تحت القيادة المباشرة لسليماني، تم تنظيم المقاومة المسلحة لمحاربة الجماعات الإرهابية الدولية ك"داعش" والقاعدة في سوريا والعراق، وذلك قبل فترة طويلة من تشكيل"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة صاروخية أميركية على مطار بغداد سيكون لها عواقب سلبية للأمن والاستقرار الاقليمي.



وجاء في تعليق الوزارة "تلقينا المعلومات حول مقتل قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في ضربة القوات المسلحة الأمريكية على مطار بغداد. هذه خطوة واشنطن تترتب عليها عواقب وخيمة للأمن والاستقرار الاقليمي".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت فجر اليوم الجمعة بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

تتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".