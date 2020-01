الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون عن "الإنجازات الروسية التركية" في شمال سوريا وإدلب

موسكو- سبوتنيك. وأكد الكرملين في بيان"استمر تبادل الآراء حول سوريا. لقد أبلغ فلاديمير بوتين التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية بشأن شمال شرق البلاد وإدلب. أكد القادة على ضرورة مواصلة القتال المشترك الحاسم ضد الإرهاب".

وأضاف بيان الكرملين" بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد أهمية مهمة تعزيز العملية السياسية بين سوريا ، فضلاً عن تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين."

يذكر أن روسيا وتركيا تنفذان دوريات مشتركة شمال سوريا، إذ تنفذ موسكو مهامها باستخدام مركبات "تيغر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود