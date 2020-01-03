الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون عن "الإنجازات الروسية التركية" في شمال سوريا وإدلب

أكد الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتقدم المحرز في تحقيق الإنجازات الروسية التركية في شمال سوريا وإدلب

موسكو- سبوتنيك. وأكد الكرملين في بيان"استمر تبادل الآراء حول سوريا. لقد أبلغ فلاديمير بوتين التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية بشأن شمال شرق البلاد وإدلب. أكد القادة على ضرورة مواصلة القتال المشترك الحاسم ضد الإرهاب".

وأضاف بيان الكرملين" بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد أهمية مهمة تعزيز العملية السياسية بين سوريا ، فضلاً عن تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين."

يذكر أن روسيا وتركيا تنفذان دوريات مشتركة شمال سوريا، إذ تنفذ موسكو مهامها باستخدام مركبات "تيغر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود

التركية. وفي المجموع، تضم الدورية ثماني وحدات من المعدات العسكرية، ونحو 50 عسكري من البلدين. وأضافت وزارة الدفاع، بأن رصد حركة الدوريات يتم بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرقي وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية".

وأفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن عملية انسحاب الفصائل الكردية اكتملت قبل الموعد المقرر. بعد ذلك، باشرت الدوريات الروسية التركية المشتركة، تنفيذ المهام بحسب الاتفاق.