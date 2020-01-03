زاخاروفا تعلق على اغتيال سليماني: يؤدي لتصاعد التوتر في المنطقة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني فجر الجمعة في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها الشخصية على "الفيسبوك": "اغتيال سليماني لن يغير شيء إلا التسبب في تصاعد التوتر في المنطقة، والذي سينعكس على ملايين الأشخاص."

ولفتت زاخاروفا إلى أن الاستهداف الامريكي هو ليس مجرد اغتيال بل يعتبر قصفا أمريكيا لدولة أخرى ذات سيادة، وكتبت:"إن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي يعتبر قصف مطار بغداد والذي أدى إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس عمل عدواني ضد بلاده".

ومن جانبه نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم الجمعة مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وزعماء فصائل عراقية في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إيران بتدبير هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، محملا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبا السلطات العراقية بالاضطلاع بمسؤوليتها لحماية مبنى السفارة، وهي الاتهامات التي رفضتها طهران، واستدعت السفير السويسري الذي يرعي المصالح الأمريكية في طهران للاحتجاج رسميا على هذه الاتهامات.