لافروف يناقش مع نظيره التركي الوضع بعد مقتل سليماني

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، عبر الهاتف مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، الوضع بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم السبت، "ناقش الوزيران الوضع الناجم عن اغتيال أمريكا لقائد القوات الخاصة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني قاسم سليماني".

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية، فجر أمس، استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".