اقترح السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن تعيد الولايات المتحدة تكساس إلى المكسيك، وهذا ردا على بيان الجنرال الأمريكي بن هودجز حول زيف وعدم مقبولية عودة القرم لروسيا.

وذكر السياسي على صفحته تويتر، أن أوكرانيا لم تكن موجودة على الإطلاق قبل حكم كاترين الثانية وبالتالي لم يكن بإمكان لشبه جزيرة القرم أن تكون جزءا من هذا البلد، وقال بوشكوف: "كانت الولايات المتحدة عبارة عن شريط ضيق من الأرض عام 1783 على طول المحيط الأطلسي، وفي وقت لاحق قامت بالاستيلاء على الأراضي الأخرى".

وقال هودجز، في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، في مقابلة مع "أبوستروف" أن "ادعاءات روسيا تجاه شبه جزيرة القرم وجنوب أوكرانيا غير مقبولة وكاذبة، لأنه قبل حكم كاترين الثانية كانت روسيا لا تسيطر حتى على المناطق القريبة منها".

وأصبحت شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا في مارس/آذار عام 2014 بعد إجراء استفتاء، وترفض أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج التصويت وتعتبر شبه الجزيرة أرضًا محتلة.

بينما أصبحت تكساس جزءا من أمريكا في عام 1845، حيث وافق الكونغرس الأمريكي على انضمامه بعد تصويت الأغلبية في مجلس الشيوخ، بدلاً من التوقيع على معاهدة انضمام دولية. وقبل ذلك، كانت تكساس جزءا من المكسيك.