مدير عام وكالة "روسيا سيغودنيا" يعلق على تهديدات ترامب لإيران

علق المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا، ديمتري كيسيلوف، على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضرب 52 هدفًا في إيران.

وغرد كيسيلوف عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قائلا "ليس من مصلحة ترامب توجيه ضربة لإيران في الوقت المتبقي قبل الانتخابات. المخاطر الداخلية كبيرة جدًا، ويجب عليك أن تكون غبيا بما فيه الكفاية لاتخاذ مثل هذا القرار".

Трампу не выгоден удар по Ирану в оставшееся до выборов время. Слишком велики внутренние риски. Нужно быть идиотом, чтобы решиться. — dmitry kiselev official (@dmitrykiselev8) January 5, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق اليوم الأحد "فليكن هذا بمثابة تحذير بأنه إذا قامت إيران باستهداف الأمريكيين أو الممتلكات الأمريكية، فسنستهدف 52 موقعاً في إيران (بعدد الرهائن الأمريكيين الـ 52 الذين احتجزتهم إيران قبل عدة سنوات)، بعضها مستواها رفيع وهام بالنسبة إلى إيران والثقافة الإيرانية، وهذه الأهداف، مثل إيران نفسها، ستخضع لضربة سريعة وقوية. لم تعد الولايات المتحدة تريد أي تهديدات".

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.