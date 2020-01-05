أول رد روسي على تهديد ترامب بضرب 52 هدفا في إيران

اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف 52 هدفا إيرانيا بينها مواقع ثقافية يؤكد "التنبؤات المتعلقة باحتمال شن حرب صاروخية أمريكية على إيران".

وقال عضو مجلس الاتحاد الروسي بوشكوف، في تغريدة عبر "تويتر": "لكن في حال ردت إيران بضربة انتقامية مستهدفة القواعد الأمريكية في المنطقة، ستضطر الولايات المتحدة إلى توسيع عملياتها العسكرية، وسينال ترامب حربه الكبيرة".

Заявив о готовности нанести удар по 52 иранским обьектам, Трамп подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны США против Ирана. Но в случае ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, США придется расширять военные действия. И Трамп получит свою большую войну. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2020

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".