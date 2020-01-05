الدوما الروسي يعلق على قرار البرلمان العراقي بإنهاء وجود القوات الأمريكية

وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، قرار البرلمان العراقي بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، بعد انتهاك واشنطن لسيادة العراق واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني على أراضيها بأنه "رد فعل طبيعي".

وغرد سلوتسكي عبر موقع "تويتر" قائلا "صوت البرلمان العراقي على إنهاء وجود قوات التحالف بقيادة أمريكا. وهذا رد فعل طبيعي على انتهاك واشنطن الهمجي لسيادة البلاد وقتل المسؤول الإيراني الجنرال سليماني على أراضيها".

وأضاف "يجب أن تكون الخطوة التالية من قبل مجلس الأمن الدولي".

Парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции во главе с #США. Закономерная реакция на варварское нарушение Вашингтоном суверенитета страны и убийство на ее территории оф.лица Ирана - генерала #Сулеймани. Следующий шаг должен быть за СБ #ООН. #Слуцкий #Иран #США — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) January 5, 2020

​هذا وأقر البرلمان العراقي، اليوم الأحد، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.