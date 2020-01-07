الكرملين: بوتين يشارك في حفل تشغيل التيار التركي بتركيا في 8 يناير

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى تركيا في 8 كانون الثاني/يناير، سيشارك في حفل تشغيل أنبوب غاز "التيار التركي" وسيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا وليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "في 8 كانون الثاني/يناير 2020 سيزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين جمهورية تركيا زيارة عمل (مدينة اسطنبول) للمشاركة في حفل إطلاق أنبوب نقل الغاز التيار التركي".

وأضاف البيان: "كما ستجري محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المخطط أن تناقش خلالها مسائل تطوير التعاون الروسي التركي والقضايا الدولية الملحة، بما فيها الوضع في سوريا وليبيا".