الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى دمشق ويلتقي بالأسد... صورة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجأة إلى دمشق، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا.

أضاف بيسكوف للصحفيين: "توجه الرئيس الروسي من المطار إلى مقر فريق القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية".

وتابع: "وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري، بشار الأسد، واستمع رئيسا الدولتين إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد".

وصرح بيسكوف للصحفيين: "أشار بوتين خلال حديثه مع الأسد أنه الآن يمكن القول بكامل الثقة أنه تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة السورية وحدة الأراضي للبلد"، مضيفاً أن "بوتين كان قد أشار إلى أنه رأى مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق".

وأشار بيسكوف إلى أن الأسد، بدوره، شكر بوتين على الزيارة، وقال: "الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا".