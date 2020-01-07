بوتين يهنئ الروس في عيد الميلاد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسيحيين الأرثوذكس وجميع المواطنين الروس الذين يحتفلون بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، وتمنى لهم الصحة والازدهار.

وجاء في برقية التهنئة التي نشرها المكتب الصحفي للكرملين اليوم الثلاثاء:"في أيام العيد المشرقة يشعر ملايين الناس حول العالم بالفرح والسمو الروحي، وبمشاعر خاصة عند التعاطي مع تقاليد تمتد لعدة قرون تتناقلها الأجيال".

© Sputnik . Alexey Danichev الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتفل بعيد الميلاد في كاتدرائية التجلي في سانت بطرسبرغ

كما نصت البرقية:" تملئ قلوبهم بالمحبة والإيمان بانتصار الخير والعدالة".

© Sputnik . Alexey Danichev الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتفل بعيد الميلاد في كاتدرائية التجلي في سانت بطرسبرغ

وأكد الرئيس أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية في روسيا تلعب دوراً كبيرا في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي وتعزيز الأسس الروحية والأخلاقية للمجتمع. في إشارة إلى أن هذا العمل الكبير والمثمر مهم للغاية، ويستحق التقدير العميق".

© Sputnik . Alexey Danichev الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتفل بعيد الميلاد في كاتدرائية التجلي في سانت بطرسبرغ

وفي نهاية القداس، خاطب بوتين الذين حضروا للصلاة قائلاً: "أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة! كونوا بصحة جيدة وسعادة! عطلة سعيدة لكم جميعاً، وشكرا جزيلا لكم".

© Sputnik . Alexey Danichev الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتفل بعيد الميلاد في كاتدرائية التجلي في سانت بطرسبرغ

واحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء 7 كانون الثاني / يناير الجاري بعيد الميلاد في كاتدرائية التجلي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وشارك في القداس الليلي، وقدم أيقونة "Tikhvin" لرئيس الكاتدرائية نيكولاي بريندين.