بوتين: التعاون بين روسيا وسوريا ساعد في القضاء على قادة إرهابيين خطرين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين روسيا وسوريا ساعد في القضاء على قادة إرهابيين خطرين

وأكد بوتين في اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد في دمشق " لقد تم إنجاز الكثير على مدار العام الماضي. عمل ضباط الشرطة العسكرية بنجاح في مرتفعات الجولان ، في تدمر ، حلب ... يقوم طيارو سلاح الجو الروسي بإجراء الاستطلاع وتقديم الدعم الجوي لأعمال الجيش السوري... الإجراءات المشتركة تمكن من القضاء على أخطر القادة".

هذا وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة مفاجئة إلى دمشق، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسية الروسية، ديميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي "توجه الرئيس الروسي من المطار إلى مقر فريق القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية، وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد، واستمع الرئيسان إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد".

وصرح بيسكوف للصحفيين: "أشار بوتين خلال حديثه مع الأسد أنه الآن يمكن القول بكامل الثقة أنه تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة السورية وحدة الأراضي للبلد"، مضيفاً أن "بوتين كان قد أشار إلى أنه رأى مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق".

وأشار بيسكوف إلى أن الأسد شكر بوتين على الزيارة، وقال: "الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا".