بيسكوف: موسكو مستعدة لمناقشة الوضع في ليبيا مع واشنطن

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن استعداد موسكو لمناقشة الوضع في ليبيا مع واشنطن.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لمناقشة هذه المسألة مع الولايات المتحدة : "نعم".

هذا وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش الوضع في ليبيا مع ألمانيا وتركيا ويعتزم مناقشته مع روسيا.

يتبع...