بوتين وأردوغان يطلقان "التيار التركي" رسميا... فيديو

دشن الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسمياً خط أنابيب الغاز "التيار التركي" من العاصمة إسطنبول.

شارك القادة في حفل تدشين خط أنابيب الغاز، والذي عقد في اسطنبول، حيث حضر الحفل رئيس صربيا ألكساندر فوتشيتش ورئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف.

وقال بويتن خلال مراسم التدشين لخط أنابيب الغاز، إن هذا حدث مهم ليس فقط لروسيا وتركيا، ولكن للقارة الأوروبية ككل.

وأكد أيضًا أن التنفيذ الناجح للمشروع المشترك الكبير "التيار التركي" يدل بوضوح على أن الشراكة الاستراتيجية الروسية التركية الناجحة تعطي نتائج ملموسة.

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 30 كانون الثاني/نوفمبر 2019، أن إطلاق مشروع أنابيب الغاز "التيار التركي" سيبدأ في كانون الثاني/يناير 2020.

ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" يتضمن بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. وخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.