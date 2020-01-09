البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.6 % في 2020

نشر البنك الدولي، يوم الأربعاء، توقعات سنوية لحالة الاقتصاد العالمي، والتي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2020 سيكون 1.6 بالمئة، وفي 22-2021 سيصل إلى 1.8 في المئة.

واشنطن - سبوتنيك. وعلى النحو التالي من البيانات المنشورة، انخفضت التوقعات لعام 2020 بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالتقديرات التي تم إجراؤها في حزيران/يونيو الماضي، وعلى مدى العامين المقبلين تركت دون تغيير.

وما تزال نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لعام 2019 في البنك الدولي تقدر بنحو 1.2 في المئة.