"روس كوسموس" تخطط لتقييم الوضع في إيران ودراسة موقع سقوط الطائرة الأوكرانية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، اليوم الخميس، أنها تخطط لإجراء مسح من الأقمار الصناعية للوضع في إيران، التي شنت ليلة الثامن من يناير/كانون الثاني، هجوما صاروخيا على قاعدتين في العراق تستخدمهما قوات الولايات المتحدة، وكذلك الأراضي التي تحطمت عليها طائرة الركاب الأوكرانية.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لموقع "روس كوسموس"، سيكون هذا المسح جزءا من التغطية الإعلامية للكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التخطيط لمسح فضائي يرصد الوضع في إيران ومكان سقوط الطائرة الأوكرانية.

وقامت إيران، فجر أمس الأربعاء، باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي وقاعدة أخرى في أربيل، ردا على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني.

وأعلن العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

وتحطمت طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية أثناء توجهها إلى كييف بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار الإمام الخميني الدولي، صباح يوم أمس الأربعاء.

ولقي جميع الأشخاص الذين كانوا على متن هذه الطائرة - وعددهم 176 شخصًا – مصرعهم، من بينهم ركاب من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.