شركة طيران روسية تتجنب التحليق فوق أجزاء من الشرق الأوسط

بدأت شركة "Azur air" للطيران تجنب التحليق فوق أجزاء من الشرق الأوسط، وذلك ابتداءً من يوم أمس، حيث زاد معدل زمن الرحلات الجوية بمقدار ساعتين.

وقالت مديرة قسم سياسة المعلومات والاتصالات الجوية في الشركة، أنستازيا ديومولين، لوكالة "سبوتنيك" إن الشركة أعدت، يوم أمس الأربعاء، طرقا بديلة تتضمن تغيير مسارات الرحلات الجوية من المدن الروسية إلى مناطق المنتجعات في الإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف والهند وسريلانكا، وذلك بناءً على توصيات الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي.

وأضافت ديومولين: "إننا نستخدم طرقًا بديلة منذ يوم أمس".

وتابعت، مجيبة على سؤال حول زيادة مدة الرحلات التي تم تغيير مسارها: "زادت بمقدار ساعتين في المتوسط".

ويشار إلى أن الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسي، أوصت شركات الطيران الروسية بعدم استخدام المجال الجوي لإيران والعراق ومنطقة الخليج (الخليج العربي والعماني)، وذلك بسبب المخاطر الحالية على سلامة الرحلات الدولية للطائرات المدنية.

وكانت الطائرة الأوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، قد سقطت يوم أمس الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت إيران، في وقت سابق، أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم وتم نقلها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي، وتبين أن الطائرة كانت تقل 147 إيرانيا و32 أجنبيا، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

كما أعلنت أوكرانيا، يوم أمس الأربعاء، أن سبب سقوط الطائرة فني بشكل محض، وليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذلك، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة من الإيرانيين وهناك 9 من الطاقم كانوا على متنها.

ودعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الامتناع عن التكهنات بشأن تحطم الطائرة في إيران، وانتظار تصريحات رسمية من قبل الحكومة الإيرانية.