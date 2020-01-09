بوتين يشرف على التدريبات العسكرية في البحر الأسود

أشرف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، على التدريبات المشتركة لأساطيل البحر الشمالي والأسود في البحر الأسود من متن الطراد "مارشال أوستينوف" التابع للأسطول الشمالي.

وأبلغ القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية، نيكولاي إيفمينوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فور الانتهاء من التدريبات أنها كانت ناجحة، حيث أمر بوتين بإنهائها وعودة القوات إلى أماكن تمركزها.

ويشار إلى أن الفرقاطتين "الأدميرال غريغوروفيتش" و"الأدميرال ماكاروف" قد شاركتا في التدريبات بالإضافة إلى سفن الصواريخ الصغيرة وقوارب الصواريخ "أوريخوفو-زويفو" و"نابريجني تشيلني" و"إيفانوفيتس" وسفن الهبوط الكبيرة مثل "القيصر كونيكوف" و"آزوف" وسفن الخفر الساحلي "دميتري روغاتشيف" و"فاسيلي بيكوف" وغواصة "كولبينو"، بالإضافة إلى بعض السفن المضادة للغواصات وكاسحات الألغام البحرية.

ويشار إلى أن التدريبات كانت مشتركة بين أساطيل البحر الأسود والأساطيل الشمالية، حيث تم إطلاق العديد من الصواريخ منها الصواريخ المجنحة "كاليبر" وصواريخ باليستية سرعتها أسرع من الصوت "كينجال".

كما شملت المناورات أكثر من 30 سفينة وغواصات أسطول البحر الأسود وأكثر من 40 طائرة تابعة للقوات الفضائية الروسية.