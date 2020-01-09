اكتشاف 40 مخزونا من الرواسب المعدنية الثمينة في روسيا خلال عام 2019

أعلن المدير العام لشركة "روس جيولوجيا"، سيرغي غوركوف، اليوم الخميس، أن الشركة تمكنت من اكتشاف أربعين موقعا من الرواسب المعدنية، بما فيها المعادن النادرة والذهب والفضة والنفط والغاز، في أماكن متعددة من روسيا خلال عام 2019.

غوركي– سبوتنيك. وقال غوركوف، في لقاء مع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف: "خلال العام الماضي، اكتشفت "روس جيولوجيا" 40 مخزوناً للرواسب المعدنية. هذا بمثابة ضمان جيد لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل".

وأضاف غوركوف: "هذه الرواسب متعددة: معادن أرضية نادرة، وذهب وفضة ونفط وغاز. هنالك مثلا مخزونات جديدة من الألماس. مجموعة واسعة إلى حد ما، وفي جميع أنحاء روسيا الاتحادية، بدءا من تشوكوتكا وصولا إلى كالينينغراد".

وأوضح غوركوف: "أطلقنا على هذا الاتجاه من الجيولوجيا الرقمية تصنيفاً "جيولوجيا 4.0"، يتضمن اتجاهات جديدة من حيث استخدام الغواصات والطائرات مسيرة...".

يذكر أن "روس جيولوجيا" هي شركة قابضة حكومية، متعددة التخصصات، تأسست عام 2011. وتعمل الشركة على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالتنقيب الجيولوجي، إذ لا يقتصر عملها على البحث والتنقيب داخل روسيا فحسب، بل وكذلك في بلدان آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.