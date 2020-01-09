وكالة النقل الجوي الروسية توصي باتخاذ تدابير أمنية إضافية أثناء الطيران فوق الشرق الأوسط

حذرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية شركات الطيران من تهديد لسلامة الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط بسبب العمليات العسكرية والحالة السياسية الصعبة في المنطقة، وأوصت باتخاذ تدابير أمنية إضافية.

وجاء في بيان للوكالة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: في الوقت الحاضر، في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الخليجان الفارسي وعمان، حيث تتواجد طائرات روسية مدنية، نشأت ظروف تتميز بتهديدات إضافية لسلامة الرحلات الجوية بسبب العمليات العسكرية، فضلاً عن التعقيدات الاجتماعية والسياسية في المنطقة.

وأوصت شركات الطيران باتخاذ تدابير السلامة الإضافية مع مراعاة الوضع في المنطقة وعلى طول طرق النقل الجوي الدولي، وكذلك التوصيات الواردة في كتيب التدابير الأمنية المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية التي يحتمل أن تكون خطرة على الطائرات المدنية.

كما أوصت بأن تختار شركات الطيران طرقًا أكثر أمانًا وتقييم استعداد الطواقم للتهديدات الأمنية المحتملة. وشددت على توافر وإمكانية تشغيل المعدات على متن الطائرة والإضاءة الخارجية اللازمة لتسهيل التعرف على الطائرة.

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح يوم أمس الأربعاء. ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم - 167 راكباً وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.