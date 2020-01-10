مقاتلة "ميغ 31" تجرب صاروخا جديدا متميزا...فيديو

وتم إطلاق صاروخ "كينجال" (الخنجر)، وهو صاروخ روسي جديد سريع جدا تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت، خلال مناورات القوات البحرية الروسية في البحر الأسود.

وشارك في المناورات التي شاهدها الرئيس فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، أكثر من 50 قطعة بحرية وحوالي 40 طائرة.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن عن وجود صاروخ "كينجال" في عام 2018. ودخل هذا الصاروخ وقتذاك الخدمة كسلاح لمقاتلات "ميغ-31كا". ويتميز صاروخ "كينجال" بسرعته الفائقة التي تبلغ 10 ماخ (أكثر من 12 ألف كيلومتر في الساعة)، وهو ما يتيح له فرصة اختراق جميع شبكات الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا. ويمكن تجهيزه برأس نووي. ويبلغ مداه 2000 كيلومتر وهو ما يمكّن الطائرة التي تحمله من إطلاقه من مكان لا تطاله مضادات الطيران المعادية.