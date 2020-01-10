جاباروف: لا دلائل على تحطم الطائرة الأوكرانية بصاروخ والغرب فورا اتهم إيران

اعتبر نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، عدم وجود أسباب لافتراض تحطم الطائرة الأوكرانية بصاروخ، مشيرا إلى أن الغرب قرر على الفور توجيه أصابع الاتهام إلى إيران.

موسكو-سبوتنيك. قال جاباروف: "أعتقد أنه لا يوجد سبب للإدلاء بمثل هذه التصريحات... كل شيء وارد، لكن حتى الآن لا أرى مثل هذه الأسباب".

وأضاف: "الغرب ألقى باللوم على إيران بهذه المأساة".

وتابع قائلا: "الوضع يشبه ما حدث مع الطائرة الماليزية، عندما سارعوا إلى اتهام روسيا في كل شيء، ولم يتم تقديم أي دليل، إنها مجرد لعبة سياسية".

وأشار البرلماني إلى أن إيران دعت كندا للانضمام إلى التحقيق في هذه المأساة، إلا أن السلطات الكندية اعتبرت أنه من الممكن تقديم لوائح اتهام مسبقا.

يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء.

ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم - 167 راكبا وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.