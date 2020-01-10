"الدفاع الروسية" تتسلم سفينة فريدة

شهدت روسيا في نهاية عام 2019 نزول سفينة فريدة إلى الحوض المائي في أحد مصانع السفن.

وتمت صناعة هذه السفينة، التي تحمل اسم الأكاديمي أغييف، لوزارة الدفاع الروسية. وتم تدشين مشروع إنشاء سفينة "أكاديميك أغييف" في مصنع "بيللا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في عام 2016. وفي أغسطس 2019، نُقلت السفينة إلى مصنع آخر في نفس المدينة، هو مصنع "كانونيرسكي"، لإكمال بنائها وفقا لإفادة جريدة "ريبورتيور".

وتوصف سفينة "أكاديميك أغييف" بالسفينة الفريدة، وخصصت لإجراء البحوث البحرية. وقد تسلمتها وزارة الدفاع الروسية، وهي جاهزة تماما لتنفيذ المهام المخصصة لها.