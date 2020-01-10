شويغو: قواتنا ساهمت في إعادة مظاهر الحياة بسوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع، اليوم الجمعة، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه بالشكر لجميع من ساهم في مكافحة الإرهاب الدولي، مشيدا بمظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق"، لافتا إلى أن الأمر قد تم بمشاركة كبيرة من القوات الروسية في سوريا.

وتابع شويغو: "قد ساهمت أعمال قواتنا في إعادة مظاهر الحياة في سوريا. وشكر الرئيس الأفراد على التنفيذ المثالي للمهام في مكافحة الإرهاب الدولي".

وذكّر شويغو بالزيارة المفاجئة التي قام بها بوتين إلى دمشق في 7 كانون الثاني / يناير الجاري، حيث التقى بالرئيس السوري بشار الأسد في مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا.

كما شكر شويغو الإدارة العسكرية وكل من كان قائما على رأس عمله في أيام عطلة رأس السنة.