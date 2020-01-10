الخارجية الروسية: وزيرا الخارجية والدفاع التركيان يزوران روسيا في 13 يناير

أعلن مصدر في الخارجية الروسية أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان يزورون موسكو في 13 كانون الثاني / يناير الجاري.