روسيا: تحديد مهمة الجيش الرئيسية حيال أمريكا

وشدد الوزير شويغو على ذلك خلال تحديده المهام المطروحة على القوات المسلحة الروسية وقادتها في عام 2020.

وحدد وزير الدفاع مهمة قادة الجيش الروسي الرئيسية في عام 2020 في "تحليل مخاطر الحرب المحتملة" و"وضع إجراءات تطوير القوات المسلحة".

وتتعلق إحدى المهام الرئيسية المطروحة على الجيش الروسي بوقف سريان مفعول الاتفاقية التي تُلزم طرفيها (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا) بالتخلص من الصواريخ المتوسطة المدى، وذلك في سياق جهود نزع فتيل الحرب المحتملة بينهما. وبادر الطرف الأمريكي إلى الانسحاب من هذه الاتفاقية في عام 2019، وبدأ استعداداته لنشر الصواريخ التي حظرتها الاتفاقية، في مواقع القتال الممكن. ولهذا حدد وزير الدفاع الروسي إحدى مهام الجيش الروسي الرئيسية في "متابعة نشر الولايات المتحدة الأمريكية للصواريخ المتوسطة المدى...".