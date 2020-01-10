فلاديمير بوتين: الكثير من الأعمال تم القيام بها في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك الكثير من الأعمال المدمجة التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة بين شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وقد أعطت المشاريع المنفذة على نطاق واسع في الآونة الأخيرة زخماً جدياً لتطوير شبه الجزيرة، ولكن لا يزال يتعين حل العديد من المشكلات.

وأضاف بوتين: "هذا هو الشيء الذي تم القيام به، هذا هو الأساس الذي من دونه من المستحيل تطوير أي شيء على الإطلاق".

يالطة - سبوتنيك. قال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع عقد حول تطوير شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول: "لاحظت أننا في السنوات الأخيرة، قمنا بالكثير من الأعمال لإطلاق إمكانيات شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، لإدماجهما في المجال الاجتماعي والقانوني والاقتصادي والإنساني العام في روسيا، بالإضافة إلى تقوية البنية التحتية التي كانت من العوامل المهمة والحاسمة.

ونوه إلى "أنه تم إنجاز الكثير، لكن ليس كل شيء، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به بشأن مشاكل إمدادات المياه والصرف الصحي والقضايا البيئية، والتي على ما يبدو، لم يعالجها أحد هنا من قبل".

وأشار بوتين إلى أن المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها في إقليم القرم، بما في ذلك بناء جسر ومطار القرم، ليست سوى الأساس لمزيد من التطوير، وينبغي أن يتبع ذلك نتائج.

وشدد الرئيس على أن "المشاريع، أعطت دفعة قوية للأعمال التجارية والنشاط الاجتماعي، مكنت من زيادة جاذبية المنطقة سياحياً، وخلق فرص عمل جديدة، وإضافية للاستثمار.