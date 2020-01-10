ريابكوف: موسكو وطوكيو فشلتا في التوافق بشأن مسألة نشر طوكيو لأنظمة "إيجيس آشور" الأميركية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا واليابان تفشلان في تقريب المواقف حول مسألة نشر طوكيو لأنظمة "ايجس آشور" الأميركية على الجزر اليابانية.

طوكيو- سبوتنيك. وقال ريابكوف بعد جولة الحوار الاستراتيجي في طوكيو: "لقد سمعنا الموقف السابق للطرف الياباني. نحن لا نقتنع به".

وأضاف: "نحن لا نعتبر أن ظهور هذه المجمعات سيخدم فقط لحماية اليابان".

هذا وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أن موسكو ترى أن نشر عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في اليابان وتصعيد الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يشكل تهديدا.

وقال لافروف بعد محادثاته مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو: "لقد لفتنا الانتباه مرة أخرى إلى عدد من إجراءات واشنطن، بما في ذلك نشرها على الأراضي اليابانية عناصر نظام الدفاع الصاروخي العالمي، وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وبشكل عام في مجال نزع السلاح ومراقبة التسلح، حيث تقوم الولايات المتحدة بهدم كل الاتفاقات القائمة، ونحن نرى في هذه الأعمال تهديدا لبلدنا".

ومنذ أعوام عديدة، يطغى على العلاقات بين روسيا واليابان غياب معاهدة سلام بين الدولتين. وتعتبر اليابان جزر الكوريل الجنوبية وهي جزر كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماي تابعة لها وتصر على "عودتها" تحت السيادة اليابانية في إشارة إلى "الاتفاق الثنائي حول التجارة والحدود" الذي تم توقيعه في عام 1855. إلا أن موقف موسكو يؤكد أن هذه الجزر أصبحت جزءا من أراضي الاتحاد السوفييتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها ليست موضع شك.