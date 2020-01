ريابكوف: موسكو وطوكيو فشلتا في التوافق بشأن مسألة نشر طوكيو لأنظمة "إيجيس آشور" الأميركية

طوكيو- سبوتنيك. وقال ريابكوف بعد جولة الحوار الاستراتيجي في طوكيو: "لقد سمعنا الموقف السابق للطرف الياباني. نحن لا نقتنع به".

وأضاف: "نحن لا نعتبر أن ظهور هذه المجمعات سيخدم فقط لحماية اليابان".

هذا وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أن موسكو ترى أن نشر عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في اليابان وتصعيد الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يشكل تهديدا.