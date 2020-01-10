بوتين والسيسي يؤكدان على أهمية التعاون في مجال الطاقة النووية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثة هاتفية اليوم الجمعة مسائل تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية.

وجاء في بيان الدائرة الصحفية بالكرملين، اليوم الجمعة: "تم التطرق إلى القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وعلى وجه الخصوص التعاون في مجال الطاقة النووية، كما أكد الرئيسان على مواصلة التعاون الروسي - المصري على مختلف الأصعدة".

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا في عام 2008، اتفاقية حكومية حول التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي عام 2015، في القاهرة، أبرم الطرفان اتفاقا للتعاون في بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضا بقيمة 25 مليار دولار.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 في القاهرة، وقعت روسيا ومصر محاضر بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في عام 2026.