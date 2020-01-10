الدفاع الروسية: شويغو يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في منطقة الشرق الأوسط

وذكرت الوزارة في بيان "في 10 يناير/كانون الثاني عام 2020، جرت محادثة هاتفية بين وزير دفاع الاتحاد الروسي، اللواء سيرغي شويغو ووزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية مارك إسبر".

وأضاف البيان "ناقش الطرفان الوضع في الشرق الأوسط".

هذا وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

ويذكر في هذا السياق، أن إيران نفذت، يوم الأربعاء الماضي، هجوماً بعشرات الصواريخ البالستية على قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار والحرير في أربيل، حيث تتواجد قوات أميركية. وقالت إنها أوقعت عشرات القتلى ونحو مئتي مصاب من العسكريين الأميركيين، وذلك ردا على اغتيال سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين بغارة أميركية ببغداد، قبل أيام.