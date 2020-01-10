موسكو تنفي مزاعم واشنطن باقتراب سفينة روسية من المدمرة "فاراغوت" في بحر العرب

نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم مزاعم البحرية الأمريكية عن اقتراب سفينة حربية روسية "بصورة خطرة" من المدمرة "فاراغوت" في بحر العرب.

موسكو- سبوتنيك. وصرحت الدفاع الروسية في بيان "أن البيان الذي عممه ممثلو الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية حول التقارب "الخطير" المزعوم بين السفينة الروسية ومدمرة "فراغوت" في بحر العرب لا يتوافق مع الواقع ".

وأضافت الوزارة أن المدمرة الأمريكية، التي كانت في الاتجاه الأيسر، انتهكت بشكل صارخ قواعد منع التصادم" في 9 يناير/ كانون الثاني 2020 كانت المدمرة البحرية الأمريكية، في المسار الأيسر عن السفينة الحربية الروسية تتحرك إلى الأمام، منتهكة بشكل صارخ القواعد الدولية لمنع تصادم السفن في البحر، بعد أن قامت بمناورة لتجاوز مسارها".

لاحظت الإدارة العسكرية الروسية أن الأعمال غير المهنية لطاقم المدمرة الأمريكية "تشكل انتهاكًا متعمدًا لمعايير السلامة البحرية الدولية". تم تسجيل ذلك بواسطة كاميرات من المدمرة الأمريكية للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

وأضاف بيان الوزارة "تصرف طاقم السفينة الحربية الروسية بشكل احترافي، حيث قام بمناورة حالت دون حدوث تصادم مع سفينة الدخيل".

في وقت سابق، قال المكتب الصحفي للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إن سفينة البحرية الروسية "اقتربت بشكل خطير" من المدمرة الأمريكية "فراغوت"، عندما قامت بعمليات مخططة في الجزء الشمالي من بحر العرب.