نائب رئيس الوزراء يكشف حجم الطلبات على الأسلحة الروسية

أعلن نائب رئيس وزراء روسيا عن وجود طلبات كثيرة على ما تصنعه وتنتجه روسيا من أسلحة ومعدات عسكرية.

وأخبر يوري بوريسوف نائب رئيس الحكومة الروسية، الطلبة العسكريين في مدينة كراسنويارسك الروسية، اليوم السبت، أن الطلبات المؤكدة التي تلقتها روسيا من دول أجنبية ويتعين عليها أن تنجزها في المستقبل لتزويد هذه الدول بالأسلحة المطلوبة بلغت 55 مليار دولار.

وتحرص روسيا على إنجاز الطلبات. وذكر نائب رئيس الوزراء أن إجمالي الصادرات الروسية من الأسلحة والمعدات العسكرية يتراوح بين 14 مليارا و15 مليار دولار في السنة.

وتزود روسيا إبان ذلك الدول الأجنبية بمعدات مميزة منقطعة النظير مثل منظومة صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي.

وفي مجال الطيران العسكري تصنع روسيا طائرات متقدمة مثل "سو-35" و"سو-57". ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن مقاتلات "سو-35" و"سو-57" تتقدم على نظيراتها الأمريكية "إف-22" و"إف-35" في بعض النواحي.