روسيا على جاهزية قتالية عالية في ظل تراجع النفقات العسكرية

وأكد يوري بوريسوف نائب رئيس الحكومة الروسية، للطلبة العسكريين في مدينة كراسنويارسك الروسية، اليوم السبت، أن الدولة توفر لنفسها الأمن عندما تكون قواتها المسلحة على جاهزية قتالية عالية.

وتضمن روسيا لقواتها المسلحة جاهزية قتالية عالية على الرغم من تقليص النفقات العسكرية.

وقال نائب رئيس الوزراء إن روسيا تشغل المركز السادس في العالم في حجم النفقات العسكرية وتتمكن، مع ذلك، من المحافظة على الجاهزية القتالية لقواتها.

وتعادل الميزانية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي 12 إلى 14 مثل الميزانية الروسية.

وتبلغ النفقات العسكرية الأمريكية في هذا العام 750 مليار دولار بينما تبلغ ميزانية حلف شمال الأطلسي أكثر من تريليون دولار في حين تخصص روسيا لتطوير القوات المسلحة ما يقل 12 إلى 14 مرة.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي نقلا عن تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن النفقات العسكرية الروسية في عام 2018 بلغت 61.4 مليار دولار بينما بلغت النفقات العسكرية الأمريكية 649 مليار دولار.