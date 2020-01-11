فلاديمير بوتين وأنجيلا ميركل بدءا المفاوضات في موسكو

وصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى روسيا اليوم السبت في زيارة عمل، برفقة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك في الساعة 17.00 بتوقيت موسكو ، وبعد ذلك ستتوجه المستشارة ميركل ورئيس وزارة الخارجية الألمانية إلى برلين.

موسكو - سبوتنيك. بدأت مفاوضات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، ويعتزم القادة مناقشة قضايا الشرق الأوسط وسط تفاقم الأزمة الإيرانية الأمريكية، فضلاً عن الوضع في ليبيا وسوريا وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية، الجمعة، شتيفين زايبرت، عن عقد اجتماع مرتقب بين المستشارة أنغيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت الموافق 11 كانون الثاني/يناير، مشيرا إلى أن الموعد حدد خلال قمة "نورماندي" التي عقدت في باريس الشهر الماضي.

وأعلن الكرملين، الاثنين الماضي، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ستزور موسكو زيارة عمل بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ومن المرتقب بحث تصعيد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة الضربة الأميركية في العراق وأيضاً ملفي سوريا وليبيا.