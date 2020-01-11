أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في مفاوضاته مع ميركل أن الوضع في ليبيا يؤثر على الاستقرار في المنطقة وينعكس بالسلب على أوروبا،

كان ذلك خلال مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية استمر لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، جرى خلاله الحديث عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط وليبيا، ومشروع التيار الشمالي-2.

بوتين: نعتقد أن الوقت حان لعقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين.

بوتين يعلن استقرار الوضع في سوريا ويطلع ميركل على نتائج زيارته إلى دمشق.

بوتين يعلن أهمية وضع حد للمواجهة المسلحة في ليبيا ووقف إطلاق النار.

بوتين يعلن بحث الوضع حول الاتفاق النووي الإيراني خلال مباحثاته مع ميركل.

بوتين يعلن دعم روسيا وألمانيا لتنفيذ خطة العمل المشتركة، وضرورة العمل بآلية الحسابات مع إيران.

بوتين ردا على سؤال حول وجود مرتزقة روس في ليبيا: "إذا كان هناك مواطنون روس فهم لا يمثلون مصالح روسيا ولا يتلقون أموالًا منها".

بوتين يعلن دعم روسيا لمبادرة مؤتمر برلين حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

يتبع..