القبض على لص روسي نام في مسرح الجريمة

اعتقلت الشرطة في أوسيتيا الشمالية (كيان فدرالي روسي) لصًا عاد إلى مسرح الجريمة ونام هناك بعد أن تناول العشاء وحده.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية "قامت إحدى سكان مدينة بيسلان بالاتصال بالشرطة وأخبرتهم أن شخصًا ما قد كسر نافذة منزلها. وقد اشتبهت المرأة في وجود سارق بالمنزل واتصلت بالشرطة على الفور".

وأضاف البيان أن "الشرطة وجدت شخصًا غريبًا يحاول الإختباء، وقد تم اعتقاله".

وكما اتضح فيما بعد، فإن السارق البالغ من العمر 46 عاما من سكان مدينة كاردجين، حيث كان من أصحاب السوابق، سرق من منزل المواطنة العديد من الأشياء بقيمة 35 ألف روبل (حوالي 500 دولار).

وتابع بيان الداخلية "باع المشتبه فيه الممتلكات المسروقة لأحد سائقي التاكسي، واشترى كحولا بالأموال، وقرر شربها في المنزل الذي سرقه، وتحت تأثير الكحول نام في مكانه".

وعثرت الشرطة على جزء من المسروقات وفتحت قضية جنائية بموجب مادة "السرقة".