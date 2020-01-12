في اتصال مع ماكرون وكونتي... بوتين يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأزمة الليبية مع كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حيث شددوا على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا وضرورة التزام طرفي النزاع به.

موسكو -سبوتنيك. وذكر الكرملين، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن بوتين وماكرون تحدثا هاتفيا اليوم حيث "تم مناقشة الأزمة الليبية بالتفصيل في إطار الاتفاقات التركية الروسية التي تم التوصل لها يوم 8 يناير/كانون الثاني، حيث شدد الطرفان على أهمية التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه يوم 12 يناير/كانون الثاني ".

وأضاف البيان أن الرئيسين (بوتين وماكرون) ناقشا الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، حيث قال "تم التطرق إلى قضايا النزاع الداخلي في أوكرانيا، والوضع في سوريا".

كما ذكر الكرملين أن بوتين وكونتي "تبادلا الآراء حول الموقف في ليبيا، وناقشا الجهود التي ترمي إلى تسوية الأزمة الليبية".

وأضاف البيان أن "كونتي أشاد بالاتفاق بين روسيا وتركيا، والذي تم التوصل إلى في إسطنبول في 8 يناير/كانون الثاني الجاري".

وشدد الجانبان على ضرورة التمسك بوقف إطلاق النار في ليبيا، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم الأحد، وفقا للاتفاق التركي الروسي.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت وقف العمليات القتالية وإطلاق النار في المنطقة الغربية ابتداء من اليوم 12 يناير استجابة لدعوة روسيا وتركيا. كما وافقت أيضا حكومة الوفاق الليبية المتمركزة في طرابلس.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، بوقت سابق اليوم، أن تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا يعد خطوة مهمة باتجاه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، في الثامن من يناير/كانون الثاني ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية وقف إطلاق نار في ليبيا، اعتبارا من يوم 12 يناير.

كان المشير خليفة حفتر أعلن، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو طرابلس (مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا)، وحث الوحدات المتقدمة على الالتزام بقواعد الاشتباك.