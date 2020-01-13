وصول قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى موسكو لبحث مبادرة وقف إطلاق النار

موسكو، 13 يناير - سبوتنيك. وقال مصدر ليبي مطلع لوكالة "سبوتنيك": "وصل خليفة حفتر بالفعل إلى موسكو، وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضاً، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو".



وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، قال في وقت سابق، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد يزورا موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.

وقال دينغوف لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين: "وفقا لمعلوماتي، قد يقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري بزيارة موسكو قريباً، لعقد مفاوضات تسلط الضوء على الشروط القادمة للتسوية في ليبيا. بما في ذلك سيتم مناقشة إمكانية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وقضايا تتعلق بهذا الأمر".

وأضاف دينغوف: "وسيزور موسكو أيضاً قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس المستشار عقيلة صالح موسكو، لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا".

وقال دينغوف ردا على سؤال هل سيتم عقد لقاء بين حفتر والسراج، " غير واضح حتى الان".

وأفاد دينغوف: "سيلتقي كل فريق على حدى مع القيادة الروسية، وكذلك مع ممثلي الوفد التركي، الذي يتعاون مع روسيا في هذا المجال. على الأرجح، وسيعمل ممثلو الإمارات ومصر كمراقبين في المفاوضات".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وبدأ وقف إطلاق النار في ليبيا منتصف ليل السبت الماضي، بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الليبية، بناءا على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قبل يومين.