إجلاء آلاف الأشخاص في موسكو بعد بلاغات "كاذبة" عن متفجرات بأماكن عامة

أجلت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، نحو 12 ألف شخص من 5 منشآت في العاصمة موسكو، بعد تلقي بلاغات كاذبة، حول تفخيخ وزرع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن عامة، بما فيها ثلاث محاكم إقليمية.

موسكو – سبوتنيك . وقال المتحدث باسم وكالة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا بلاغات تشير إلى تهديدات بوجود متفجرات في كاتدرائية المسيح المخلص والمحاكم التابعة لأحياء كوبتيفسكي وغولوفينسكي وزيلينوغراد وكذلك في جناح الولادة رقم 1 بمستشفى الدولة السريري- يراميشانتسيف".

وأوضح المتحدث أن عمليات الإجلاء تمت في الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، مشيرا إلى أنه تم إجلاء 11 ألفا و 717 شخصا، ليتبين بعد ذلك أن التهديدات كاذبة.

يذكر أن موجة من الإرهاب الهاتفي، بدأت في روسيا، منذ يوم 11 أيلول/سبتمبر 2017، وما زالت مستمرة حتى اليوم.

وبحسب معلومات أدلى بها مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، فإنه قد تم خلال هذه الفترة إجلاء حوالي مليونين مواطن في أكثر من 100 مدينة روسية.