الكرملين: بوتين تحدث مع ميركل عن مؤتمر برلين بشأن ليبيا

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وناقشا الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي في برلين حول التسوية الليبية.

موسكو - سبوتنيك . وقال الكرملين إن بوتين أبلغ ميركل بشأن اجتماع موسكو الذي شارك فيه قادة أطراف النزاع في ليبيا.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ناقشا خلال مكالمة هاتفية الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي في برلين حول التسوية الليبية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "نوقشت الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الذي سيجري في برلين بشأن التسوية الليبية. كما أبلغ فلاديمير بوتين أنغيلا ميركل باجتماع موسكو بمشاركة قادة أطراف الصراع في ليبيا".

وقد أجرى بوتين المحادثة الهاتفية مع ميركل بمبادرة من الجانب الألماني.

وتعهد طرفا النزاع الليبي، اليوم الاثنين، باستمرار وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، وفقا لمسودة الاتفاق النهائي من المحادثات بشأن ليبيا، وذلك عقب محادثات روسية-تركية عقدت في العاصمة موسكو، شارك فيها الطرفان الليبيان.