لافروف حول وضع توصيات بشأن الرحلات إلى الشرق الأوسط: وزارة الخارجية لا تقرر هذا بمفردها

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره السريلانكي: "لا يمكن لوزارة الخارجية وحدها حل مثل هذه القضايا، فنحن نتعاون مع زملائنا من الخدمات الخاصة، وبالطبع مع خبراء الأمن من الطيران المدني. وبناءً على نتائج التحليل الجماعي، بالاعتماد على آراء المهنيين في هذا المجال، فإننا نبلغ مواطنينا من خلال برنامج خاص".

وأضاف لافروف أن شركة "إيروفلوت" قررت بشكل مستقل تشغيل الرحلات الجوية إلى إيران فقط خلال النهار بعد الحادث مع شركة بوينغ.

في يوم الاثنين، ذكرت قناة "إر بي كي" أن وزارة الخارجية أوصت بأن تحلق شركة ايروفلوت إلى طهران خلال ساعات النهار فقط بعد سقوط طائرة بوينغ أوكرانية بطريق الخطأ في إيران، حيث يزيد الظلام من خطر الخطأ. ثم، أعلن أن شركة الطيران ايروفلوت أجلت وقت المغادرة لأقرب الرحلات الجوية من موسكو إلى طهران من المساء إلى الصباح، كما تم تغيير وقت المغادرة لرحلات العودة.

وقال لافروف: "سمعت أن شركة إيروفلوت قررت بشكل مستقل نقل الرحلات الجوية إلى إيران، إلى النهار. لا توجد أسرار هنا".

سبق أن أوصت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي بأن لا تستخدم شركات الطيران الروسية المجال الجوي لإيران والعراق وخليج العرب وسلطنة عمان بسبب البيانات المتعلقة بالمخاطر الحالية التي تهدد أمن الرحلات الجوية الدولية للطائرات المدنية.

تحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة من طهران إلى كييف بعد وقت قصير من مغادرتها مطار طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء وقتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.