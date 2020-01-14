الكرملين ينشر فيديو نادرا لبوش الابن وبوتين وهما يرقصان... فيديو

نشر الموقع الخاص للكرملين مقطعا مصورا تظهر فيه مشاركة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، في حلقة راقصة على أحد المسارح في مدينة سوتشي الروسية.

المقطع المصور جرى تصويره خلال اجتماع للرؤساء في سوتشي، جرى في 5 و6 أبريل/ نيسان عام 2008.

ووصف الكرملين هذا الاجتماع بأنه "زيارة وداع"، لأنها كانت الأخيرة لبوش الابن في منصب الرئيس.

ويظهر في الفيديو مشاركة كلا الرئيسين إحدى فرق الرقص الشعبي الروسية، حيث رقص الرئيس الروسي على المسرح بينما اكتفى بوش الابن بالرقص بجانب المسرح برفقة راقصة.

هذا ويقوم الكرملين بنشر عدد من المقاطع المصورة والصور ضمن مشروع يعرف باسم "بوتين 20 سنة"، ويضم مجموعة من الصور والفيديوهات التي جرى تصويرها منذ استلام بوتين للحكم في عام 2000.