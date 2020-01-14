موسكو: إجراءات ضمان سلامة رحلات الطيران الروسية في مجال إيران الجوي كافية

أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة رحلاتها في المجال الجوي الإيراني كافية، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع هناك.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للهيئة صدر عقب اجتماع مجموعة عمل معنية بشؤون رحلات طيران الشركات الروسية باتجاه الشرق الأوسط: "أكد المشاركون في الاجتماع، مدى كفاية الإجراءات التي اتخذت في الوقت الحالي، لضمان سلامة الرحلات الجوية في المجال الجوي الإيراني".

وتابع البيان "تواصل الهيئة مراقبة الوضع، وفي حال لزم الأمر، سيتم إعداد توصيات سلامة إضافية للمشغلين الروس".

وأضاف البيان: "تواصل شركات الطيران الروسية استخدام المجال الجوي الإيراني، مع أخذ الاحتياطات التي أوصت بها الهيئة، بما في ذلك وتعديلات المسار وجداول الرحلات"، مشيرا إلى أن "طواقم الطائرات التابعة لشركات الطيران الروسية لم تلاحظ أي سلبيات في عمل خدمات الحركة الجوية الإيرانية".

يشار إلى أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الأوكرانية"، أسقطت فجر 3 يناير/ كانون الثاني، عقب إقلاعها بدقائق من مطار طهران متجهة إلى كييف، جراء استهدافها خطأ بصاروخ إيراني، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.