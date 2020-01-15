روسيا تفك قيود "الدولرة"

ترى روسيا أنه من الضروري أن يتخلص اقتصادها من "الدولرة" (التعامل بالدولار).

أعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح لصحيفة "تايمز اوف إنديا".

وتعمل روسيا على إنهاء دولرة اقتصادها في رد فعل على تقلبات السياسية الاقتصادية الأمريكية التي لا يمكن التكهن بها. كما ترد روسيا بذلك على سياسة العقوبات الأمريكية.

وقال الوزير لافروف:على خلفية لجوء الإدارة الأمريكية إلى استخدام أدوات الضغط المالي العدوانية تستمر روسيا في الخط السياسي الذي تنتهجه للتدرج في تخليص الاقتصاد من الدولرة.

وبنفس الوقت تعمل روسيا مع شركائها على "الآليات الاقتصادية والقانونية التي تحد من تأثير القيود السلبي على تطوير العلاقات التجارة والاقتصادية الثنائية".

ومن أجل ذلك تتوسع روسيا في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية مع شركائها بالعملات المحلية.

وذكر وزير الخارجية الروسي أن روسيا عقدت اتفاقيات استخدام العملات المحلية بدلا من الدولار الأمريكي في تسوية المدفوعات مع الصين وتركيا في العام الماضي.