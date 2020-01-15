ريابكوف: محاولة الدول الأوروبية الثلاث تقلل بشكل كبير من فرص إنقاذ "الاتفاق النووي"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث إطلاق آلية فض النزاع النووي في إطار الاتفاق النووي تقلل بشكل كبير من فرص أنقاذ الاتفاق.

وقال ريابكوف "نحن على اتصال مع الثلاثية الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران والصين بشأن جميع جوانب الوضع، وهو أمر مقلق للغاية. محاولة الثلاثية الأوروبية إطلاق آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق هي خطوة مدمرة تقلل بشكل كبير من فرص الحفاظ على الاتفاق".

وأكد ريابكوف أن استخدام الدول الأوروبية لآلية فض النزاع داخل إطار الاتفاق النووي لا يحتوي على أي أساس قانوني وسياسي.

يتبع...