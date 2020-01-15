غروشكو: التعاون بين روسيا والغرب بشأن ليبيا يظهر إمكانية تضافر الجهود

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، أن التعاون الحالي بين روسيا والدول الغربية حول ليبيا يدل على أن هناك إمكانية حقيقية لتضافر الجهود لحل المشاكل.

موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو، مخاطبا المشاركين في منتدى "غايدار" الاقتصادي: "نرى أن هناك عملية تبديل الآليات الأساسية للأنظمة بتحالفات يتحد المشاركون فيها بفهم واضح ودقيق للمهام وفهم الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية "وبهذا المعنى، فإن صيغة أستانا، وما نراه اليوم في الاتجاه الليبي، تُظهر من ناحية، أن هناك فرصة حقيقية لتوحيد الجهود عندما يكون التعاون معتمدا على مبادئ معينة، دون أجندة ثانوية، ودون أجندة خفية وعندما يكون المشاركون مرتبطين بأهداف مشتركة ".

وخلص غروشكو، إلى التأكيد أن هذا التعاون يعد مثالا جيدا يؤكد حقا ضرورة التخلي عن تفضيلات أيديولوجية معروفة والنظر إلى الواقع بعيون مفتوحة، وإدراك أنه من المستحيل في عالم اليوم إنشاء جزر من الرخاء والأمن حول الاتحاد الأوروبي أو حول الناتو - كل هذا قد بقي في الماضي".