الخارجية الروسية: مواصلة "الناتو" العمل على خطط "الحرب الباردة" يهدد فكرة "أوروبا الكبرى"

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ألكساندر غروشكو، بأن "الناتو" في حال مواصلته البناء العسكري على خطط "الحرب الباردة" من أجل كبح روسيا، فيمكن للمرء أن ينسى مشروع "أوروبا الكبرى".

قال غروشكو "في حال استمرار "الناتو" البناء العسكري على أساس خطط "الحرب الباردة" والذي يحتاج لأموال كبيرة ويدير سباق التسلح، ستواجهه تحديات من الشرق، حيث ستردع ذلك روسيا".

وأضاف "ستنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، كمنصة لنشر الأسلحة بما في ذلك الصواريخ مختلفة المدى، من أجل تهديد روسيا، لذلك علينا أن ننسى "أوروبا الكبرى" وهو الأساس المادي للجميع.

يذكر بأن روسيا في السنوات الأخيرة أعلنت أكثر من مرة قيام "الناتو" بأنشطة غير مسبوقة على حدودها الغربية، التي وصفها الأخير بأنها محاولة "ردع العدوان الروسي".

وسابقا، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف بأن روسيا لاتشكل تهديدا لأحد لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.