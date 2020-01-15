وزير الطاقة الروسي: اجتماع "أوبك+" قائم في موعده

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تتلق اقتراحا سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية بشأن إلغاء اجتماع "أوبك+"، وأن الاتفاقيات الحالية تتضمن اجتماعا في شهر آذار/مارس المقبل.

وأشار إلى أن "الاتفاقية سارية حتى 1 نيسان/أبريل، وفي آذار/مارس يجب أن نلتقي لنرى الوضع الحالي وتحديد المزيد من الإجراءات المشتركة".

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين، معلقا على تقارير عن تأجيل اجتماع "أوبك+" المقبل من آذار/ مارس إلى حزيران/يونيو: "لقد قرأت هذا في الأخبار لدى إحدى وكالات الأنباء. رسميا، لم يتصل بنا أحد على الإطلاق، ولا حتى بشكل غير رسمي، لذلك هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن هذا. ننطلق من الاتفاقيات الحالية التي لم يتم إلغاؤها، وهي الاجتماع في شهر آذار/مارس".

ودخلت اتفاقية "أوبك" وعدد من الدول خارج المنظمة (أوبك +) بشأن خفض إنتاج النفط، حيز التنفيذ منذ بداية عام 2017، وتم تمديد عملها بشكل متكرر، وتغيرت الشروط لذلك، وتم الاتفاق، حتى نهاية آذار/مارس 2020، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 في الفترة حتى نهاية عام 2019 وبواقع 1.7 مليون برميل في الربع الأول من عام 2020.